Виталий Мутко: "Стадион "Спартак" необходимо адаптировать в соответствии с планом ФИФА"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что стадион "Спартака", который регулярно принимает матчи 2014 года, необходимо адаптировать к Кубку конфедераций в соответствии с планом, составленным вместе с ФИФА. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- Все помещения будут использованы - будут создаваться логистические центры, различные офисы ФИФА, спонсоров, партнеров, вещателей, дополнительные зоны гостеприимства. Также будут созданы различные временные сооружения, - приводит ТАСС слова Мутко. - Турниры ФИФА подразумевают иные количественные и качественные требования к пресс-центру, к питанию, к клиентским группам, к организации трансляций.

Для всех стадионов чемпионата мира будут созданы дополнительные периметры безопасности, досмотровые зоны, так как требования отличаются от тех, что у нас есть в чемпионате России. Будут созданы транспортные мастер-планы. К стадиону уже подведена станция метро, Волоколамское шоссе, сделан виадук, завершается возведение развязок и съездов.

По словам Мутко, Москва очень ответственно подходит к подготовке к чемпионату мира и Кубку конфедераций.

- Здесь умеют и знают, как нужно проводить большие турниры, - продолжил он. - Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция "Лужников", с опережением на несколько месяцев.