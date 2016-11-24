Виталий Мутко: "Соперник сборной на Кубке конфедераций? Нам все равно, с кем играть"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что соперник сборной России на Кубке конфедераций-2017 придется по душе российским болельщикам. По словам вице-премьера правительства РФ, на турнире нет слабых команд.

– Нам попадет тот соперник, который будет по душе нашим болельщикам, - приводит ТАСС слова Мутко. - Какого соперника хотелось бы получить лично мне? Нам в данном случае все равно. Мы же в первой корзине при жеребьевке с командами Германии, Чили и Португалии. На турнире слабых команд нет, надо играть.

Сборная России попала в первую корзину на правах страны-хозяйки турнира. Жеребьевка Кубка конфедераций-2017 состоится в казанской академии тенниса 26 ноября. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в период с 17 июня по 2 июля 2017 года.