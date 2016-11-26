Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко на пресс-конференции перед жеребьевкой Кубка конфедераций в Казани выразил уверенность, что слабых команд на турнире в России в следующем году не будет. Вчера появилась информация, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сказал, что на Кубок конфедераций-2017 в состав национальной команды войдет ряд молодых футболистов, а некоторые игроки основного состава не будут вызваны.

– В каком составе сборные приедут на КК-2017? Появилась информация, что немцы не собираются везти в Россию основу, – вопрос Мутко от спецкора "СЭ" Дмитрия ЗЕЛЕНОВА.

– Знаете, что каждая страна сама определяет свой состав. Крайне сложно оценить, что есть основной состав. Уверен, что слабых команд на Кубке конфедераций не будет. У всех есть имя, имидж, игроки выступают за свою страну. Наверное, какие-то эксперименты случатся. Кто-то станет примеряться к ЧМ-2018. Однако история Кубка конфедераций говорит о том, что каждая сборная старается привезти сильнейших. Надеюсь, мы увидим и звезд, и звездные команды, и прекрасный футбол.

– После жеребьевки у вас будет возможность лично спросить у тренеров, какие составы они привезут, – добавил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.