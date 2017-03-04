Виталий Мутко: "Система видеопомощи на Кубке конфедераций будет внедрена за счет ФИФА"

Система видеопомощи судьям на Кубке конфедераций будет внедряться за счет ФИФА. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Решение о том, что на Кубке конфедераций будет использоваться система видеопомощи арбитрам, было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в пятницу.

- Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА, - сказал Мутко. - Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, это как эксперимент - надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент - как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

Есть виды спорта, в которых это уже официально введено - хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Поэтому давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять, посмотрим.