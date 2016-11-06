Виталий Мутко: "Сборная России проведет подготовку к Кубку конфедераций в Санкт-Петербурге"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед Кубком конфедераций-2017 планирует провести сбор в Санкт-Петербурге. Национальная команда сыграет в этом городе свой первый матч на турнире. Также сборная России проведет поединки группового турнира на стадионе "Открытие Арена" в Москве и "Казань Арене".

- На Кубке конфедераций для всех будут созданы одинаковые условия, - приводит ТАСС слова Мутко. - Как таковых баз у сборных не будет, все будут жить в гостиницах. Что касается нашей команды, то сбор перед турниром она, скорее всего, проведет в Санкт-Петербурге, именно там пройдут наши базовые игры.

Но пока это решение не окончательное. Главный тренер сейчас работает на эту тему, варианты ему предложены, он выберет.