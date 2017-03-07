14:07 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Россия готова к проведению Кубка конфедераций"

0
0
0
0

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что страна готова к проведению Кубка конфедераций, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Руководитель не видит серьезных организационных проблем. Напомним, что турнир пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербуге с 17 июня по 2 июля.

- Утвердили ли дату конференции РФС 8 апреля? - вопрос Мутко.

- Да, она состоится именно в этот день. Эта дата была утверждена еще на прошлогоднем исполкоме.

- 103 дня до Кубка конфедераций. Страна готова?

- Готова! Стадионы в стадии завершения, идут вопросы, связанные с периметрами безопасности. Нам предстоит еще провести тестовые события в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Места для проживания есть. Аэропорты хорошие, тренировочные площадки готовятся, 5000 волонтеров активно отбираются. Серьезных проблем я не вижу.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ