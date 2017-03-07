Виталий Мутко: "Россия готова к проведению Кубка конфедераций"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что страна готова к проведению Кубка конфедераций, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Руководитель не видит серьезных организационных проблем. Напомним, что турнир пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербуге с 17 июня по 2 июля.

- Утвердили ли дату конференции РФС 8 апреля? - вопрос Мутко.

- Да, она состоится именно в этот день. Эта дата была утверждена еще на прошлогоднем исполкоме.

- 103 дня до Кубка конфедераций. Страна готова?

- Готова! Стадионы в стадии завершения, идут вопросы, связанные с периметрами безопасности. Нам предстоит еще провести тестовые события в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Места для проживания есть. Аэропорты хорошие, тренировочные площадки готовятся, 5000 волонтеров активно отбираются. Серьезных проблем я не вижу.