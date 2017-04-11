Виталий Мутко: "Реализация билетов на Кубок конфедераций вызывает обеспокоенность"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что темпы реализации билетов на Кубок конфедераций вызывают обеспокоенность. По его словам, страна готова к турниру, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

- Единственное, что вызывает обеспокоенность - это реализация билетов. На данный момент продано около 200 тысяч билетов, но мы надеемся, что к началу турнира продажи активизируются, - цитирует ТАСС Мутко. - 25-го числа наши коллеги из ФИФА оценят нашу готовность.

13-го числа мы проинспектируем Казань - там, как и в Сочи, все готово. 22-го числа пройдет первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Надеемся, что у ФИФА не будет никаких вопросов.

Кубок конфедераций имеет для нас большое значение с точки зрения подготовки к чемпионату мира, да и в целом это большой проект ФИФА. Это турнир чемпионов, и, я надеюсь, мы сможем провести его на высоком уровне.