11:28 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Реализация билетов на Кубок конфедераций вызывает обеспокоенность"

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Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что темпы реализации билетов на Кубок конфедераций вызывают обеспокоенность. По его словам, страна готова к турниру, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Единственное, что вызывает обеспокоенность - это реализация билетов. На данный момент продано около 200 тысяч билетов, но мы надеемся, что к началу турнира продажи активизируются, - цитирует ТАСС Мутко. - 25-го числа наши коллеги из ФИФА оценят нашу готовность.

13-го числа мы проинспектируем Казань - там, как и в Сочи, все готово. 22-го числа пройдет первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Надеемся, что у ФИФА не будет никаких вопросов.

Кубок конфедераций имеет для нас большое значение с точки зрения подготовки к чемпионату мира, да и в целом это большой проект ФИФА. Это турнир чемпионов, и, я надеюсь, мы сможем провести его на высоком уровне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4172455

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КОММЕНТАРИИ (2)
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slgeo

Правильно. Нафих нужна Новая Зеландия за хучу денег

12:17

КирпичИнвест

Да потому-что вы ох...ли за такие бабки билеты ставить...

12:01

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