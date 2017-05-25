Виталий Мутко: "Работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФА"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что работы на стройках стадионов, которые возводятся к чемпионату мира 2018 года, ведутся в соответствии с требованиями ФИФА. Сегодня британское издание the Guardian опубликовало выдержки из ответа главы ФИФА Джанни Инфантино на запросы руководителей футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии о нарушении прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург".

В документе, в частности, утверждается, что специальная комиссия провела инспекцию строительства и действительно выявила определенные нарушения. Также подтвердилась информация о найме на работу граждан КНДР. ФИФА немедленно связалась с генеральным подрядчиком, чтобы устранить все проблемы.

– Всем (рабочим стадиона "Санкт-Петербург") были заплачены деньги, – цитирует ТАСС Мутко. – Все в соответствии с требованиями ФИФА. У нас ведется мониторинг условий труда, он постоянно публикуется, никаких вопросов не было и нет, у нас в стране жесткое трудовое законодательство.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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