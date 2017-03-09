09:19 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Работа по продвижению Кубка конфедераций будет усилена"

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Вице-премьер Виталий Мутко заверил, что в оставшиеся сто дней до старта Кубка конфедераций дней работа по продвижению турнира по всему миру будет только усилена. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- Во-первых, существует портал Welcome2018, где есть все соответствующие сервисы и приложения, где можно выбрать маршрут, познакомиться с городом, - сказал Мутко. - Во-вторых, Ростуризм включился в эту работу и занимается через наши представительства - по всей стране открыты специальные офисы "Visit Russia".

Также подключим зарубежные представительства наших компаний. По всем каналам мы будем продвигать чемпионат мира и Кубок конфедераций. Любые запросы, которые приходят из федераций, мы стараемся удовлетворять, поддерживать участников.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4079898

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