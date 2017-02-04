Виталий Мутко: "Приоритеты РФС - погасить долги и подготовить сборную"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что основными задачами союза являются погашение задолженностей и подготовка сборной России к домашним Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России, ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым. На вопрос, когда будет назначен новый спортивный директор, глава РФС не смог дать четкого ответа.

- Сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях, - цитирует ТАСС Мутко. - Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 миллиарда рублей, на сегодня - 600 миллионов. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное - "выйти в ноль".

Только содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 миллиарда рублей. Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе.

Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в РФС и хочу вывести бюджет в ноль. А если кто-то считает, что кто-то что-то должен в эту организацию приносить, он ошибается. Все это надо учитывать.

Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо какие-то более четкие реформы начинать, но это третья задача. Главное - экономика. Второе - подготовка сборной к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В общем, есть приоритеты.