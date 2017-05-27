13:40 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Потенциал у сборной России есть. И мы доверяем Черчесову"

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Вице-премьер правительства России, глава РФС Виталий Мутко отметил, что у сборной России есть потенциал. По его словам, на Кубке конфедераций нужно постараться его раскрыть.

– У нас команда еще строится, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – И мы доверяем Черчесову. Это думающий тренер, один из наших перспективных тренеров. У нас молодая обновленная команда. Может быть, эти перемены должны были проходить раньше. Мы в целом хотим от нашей сборной, чтобы не было безразличия, и команда показывала определенный уровень. Мне кажется, что определенный потенциал у команды есть, и он явно достаточно хорошего уровня. Но надо посмотреть, как он будет реализован.

Ведь мы же видим, что в чемпионате России эти парни играют на приличном уровне. Я не хочу сказать, что на выдающемся, но многие ребята выдали хороший сезон. Все ребята небезразличные, есть некий костяк, это обновленная команда с хорошим микроклиматом. И мы ждем, что она покажет тот уровень, на котором они умеют играть.

Надеюсь, все будут сосредоточены на игре и покажут свой максимальный уровень. Хочется увидеть футбол в исполнении сборной, а они умеют играть в футбол. Кубок конфедераций – это официальный турнир и хорошая возможность проявить себя.

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