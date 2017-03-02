19:11 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "По всем стадионам Кубка конфедераций есть вопросы, которые нужно решать"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что по всем стадионам, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017, есть вопросы, которые необходимо решать. В рамках пятого инспекционного визита совместная делегация ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" посетила четыре города, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года – Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Москву.

– Это традиционный визит. Рассмотрен ход подготовки, оснащенность стадионов. По всем стадионам есть вопросы, которые необходимо решать, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы договорились, что мы все это рассмотрим – проведем тестовые мероприятия на всех аренах. Мы договорились, что после каждого тестового матча будем обсуждать, проводить брифинги.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4066205

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