15:31 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Непреодолимых вопросов по стадиону в Санкт-Петербурге нет"

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Октябрь. Вид на строящийся стадион на Крестовском острове.Арена в Петербурге: перемены - каждый день

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге будет завершено в декабре, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Он отметил, что непреодолимых вопросов по арене, на которой пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, нет.

- Практически все стадионы Кубка конфедераций не вызывают сомнений. "Спартак" и "Казань Арена" уже функционируют. В Сочи в декабре начнем полноценную сдачу стадиона, надеюсь, в марте проведем товарищеский матч сборной России, - сказал Мутко. - В Санкт-Петербурге арена под жестким контролем, надеемся, что в декабре строительство будет завершено и начнется полноценная сдача. Тестовую игру, скорее всего, предстоит проводить "Зениту" в апреле. А в июне мы передадим стадион оргкомитету. Непреодолимых вопросов не видим.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ziggy1976

да, сумма распила и откатов и так феерична и галактически запредельна, но и ее можно преодолеть! нет ничего невозможного и нерешаемого! здесь главное - вера в свои силы, решимость и непоколебимость!)

16:56

shpasic

вопросов нет, нужно только ещё пару миллиардов.

16:51

эстонский армеец

Что настоящие строители говорят - вот это интересно. Сколько ещё требуется времени?

16:43

эстонский армеец

Хотелось бы настоящих строителей услышать - сколько времени ещё будут "там копошиться"?

16:40

Vittorio-049

А вопросы к лодочным моторам есть?

16:03

филокартист

Это большевики всегда говорили, что непреодолимых трудностей не видят

15:43

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