Виталий Мутко: "Непреодолимых вопросов по стадиону в Санкт-Петербурге нет"

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге будет завершено в декабре, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Он отметил, что непреодолимых вопросов по арене, на которой пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, нет.
- Практически все стадионы Кубка конфедераций не вызывают сомнений. "Спартак" и "Казань Арена" уже функционируют. В Сочи в декабре начнем полноценную сдачу стадиона, надеюсь, в марте проведем товарищеский матч сборной России, - сказал Мутко. - В Санкт-Петербурге арена под жестким контролем, надеемся, что в декабре строительство будет завершено и начнется полноценная сдача. Тестовую игру, скорее всего, предстоит проводить "Зениту" в апреле. А в июне мы передадим стадион оргкомитету. Непреодолимых вопросов не видим.
ziggy1976
да, сумма распила и откатов и так феерична и галактически запредельна, но и ее можно преодолеть! нет ничего невозможного и нерешаемого! здесь главное - вера в свои силы, решимость и непоколебимость!)
16:56
shpasic
вопросов нет, нужно только ещё пару миллиардов.
16:51
эстонский армеец
Что настоящие строители говорят - вот это интересно. Сколько ещё требуется времени?
16:43
эстонский армеец
Хотелось бы настоящих строителей услышать - сколько времени ещё будут "там копошиться"?
16:40
Vittorio-049
А вопросы к лодочным моторам есть?
16:03
филокартист
Это большевики всегда говорили, что непреодолимых трудностей не видят
15:43