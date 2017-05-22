Виталий Мутко: "Наши коллеги не смогли как следует подготовить газон на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-премьер и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сожалеет, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" не смогли подготовить как следует, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, решение о замене газона является вынужденным.

- Вы уже сказали, что началась замена поля в Санкт-Петербурге. А не будет претензий ФИФА, что состоялось только два тестовых спортивных мероприятия? - вопрос Мутко.

- Кубок конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА, и все что мы делаем, согласуется с ФИФА во всех принципиальных вопросах, - сказал Мутко. - Решение мы принимали вместе. И провели четыре тестовых мероприятия, что там еще можно было тестировать. Нужно было принимать решение по газону. Я сожалею.

Всегда стараюсь поддерживать власти региональные, но в данном случае к сожалению наши коллеги не смогли подготовить как следует газон. Причин много, не хочу углубляться, но на определенном этапе нам пришлось принять решение.

Центральная часть, которая попадает под солнце, там в приличном состоянии, а остальная часть газона... Опыт подсказывает, что жизнь поля под крышей имеет специфику. Ничего нового тут нет. Раз в три-четыре месяца меняют рулоны, не растет там трава.

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