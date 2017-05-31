Виталий Мутко: "Наши болельщики во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будут вести себя правомерно"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России не будут омрачены поведением болельщиков. По его словам, в России не произойдут столкновения, которые были на Euro-2016 во Франции.

– Россия – абсолютно безопасная страна, и я уверен, что наши болельщики не позволят себе такого никогда, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы, как и те, кто приедет на турниры, должны уважать культуру и традиции России. Наша страна открытая и безопасная.

Наши болельщики будут себя вести правомерно. Просто кто-то хочет сделать тут (в России) что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки. Во Франции произошли такие случаи, но к ним можно относиться по-разному, не хочется к этому возвращаться.

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