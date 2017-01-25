Виталий Мутко: "Надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня на Кубке конфедераций"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул в интервью "Известиям", что предвкушение больших турниров вселяет в меня большой энтузиазм и оптимизм. Он выразил надежду, что сборная России покажет футбол хорошего уровня на предстоящем Кубке конфедераций-2017.

– В течение четырех лет Россия проведет три крупных футбольных турнира. Какие у вас ожидания от этих событий?

– Предвкушение больших турниров вселяет в меня большой энтузиазм и оптимизм. У целого поколения молодежи, детей, болельщиков будет возможность прикоснуться к великой игре. Цены на билеты будут вполне доступными, так что матчи с участием лучших сборных мира вживую сможет посмотреть большое количество россиян. Согласитесь, ехать на мировое первенство за границу могут позволить себе немногие. Также надеюсь, что проведение Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020 даст нам возможность изменить наш футбол в лучшую сторону. В футбольные секции будет приходить еще больше детей, на новых стадионах будет хорошая посещаемость, а сборная России порадует нас хорошими результатами.

– Какого результата вы ждете от нашей сборной на Кубке конфедераций и ЧМ-2018?

– Прогнозов давать не хочу – все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня.

– Футбольные эксперты в этом сомневаются, учитывая результаты подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах...

– В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.