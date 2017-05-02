Виталий Мутко: "На матчи Кубка конфедераций-2017 продано более 300 тысяч билетов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что более 300 тысяч билетов продано на матчи Кубка конфедераций-2017. По его словам, наибольшим спросом пользуются билеты на матчи с участием сборной России, в особенности билеты четвертой категории стоимостью от 960 рублей.

– На игры Кубка конфедераций продано более 300 тысяч билетов, – приводит ТАСС слова Мутко. – Около 90 процентов билетов приобрели россияне, оставшуюся часть – чилийцы, немцы. Например, на матч Россия – Португалия проданы почти все билеты. Темпы продаж билетов меньше бразильских, но выше, чем в ЮАР.

Россия готова к Кубку конфедераций, мы ждем команды, ждем первый матч. Это будет незабываемый турнир, потому что в нем примут участие лучшие команды мира, а также интересная, меняющаяся сборная России.