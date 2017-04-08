Виталий Мутко: "На Кубок конфедераций в основном приедут болельщики из Чили"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что на предстоящем Кубке конфедераций болельщики увидят высочайший уровень футбола, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Мутко отметил, что где-то 80 процентов болельщиков на турнире будут местные жители.

– 211 тысяч билетов продано. Около 30 тысяч из них – иностранным болельщикам, – сказал Мутко. – В основном чилийцы. Много немцев. Где-то 80 процентов болельщиков на Кубке конфедераций – местные. Но уровень футбола все равно будет высочайший. Уверен, увидим красивую игру.