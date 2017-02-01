19:58 1 февраля | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "На Кубке конфедераций-2017 ожидаем 700 тысяч болельщиков"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил, что РФС ожидает более 700 тысяч болельщиков на Кубке конфедераций-2017. Турнир состоится летом в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

- Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тысяч билетов, на сегодняшний день есть более 100 тысяч заявок и уже около 10 тысяч получают паспорт болельщика, - приводит ТАСС слова Мутко. - В целом подготовка идет на хорошем уровне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3989525

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