Виталий Мутко: "На Кубке конфедераций-2017 ожидаем 700 тысяч болельщиков"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сообщил, что РФС ожидает более 700 тысяч болельщиков на Кубке конфедераций-2017. Турнир состоится летом в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

- Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тысяч билетов, на сегодняшний день есть более 100 тысяч заявок и уже около 10 тысяч получают паспорт болельщика, - приводит ТАСС слова Мутко. - В целом подготовка идет на хорошем уровне.