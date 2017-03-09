Виталий Мутко: "На Крестовском острове в Петербурге образован спортивный кластер"

Вице-премьер Виталий Мутко, который в феврале посетил концерт на стадионе "Крестовский", подчеркнул, что мероприятие дало ответы на многие организационные вопросы. Арена в Санкт-Петербурге была сдана в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, а в феврале на ней прошли два тестовых мероприятия - мотошоу с аудиторией в 10 тысяч зрителей и концерт, собравший 30 тысяч.

- Я был на концерте, впечатления просто потрясающие, - приводит ТАСС слова Мутко. - Все, что положено, мы оттестировали - систему пропуска, транспортную логистику, работу всех инженерных систем, звук, свет. Мы получили ответы на все вопросы, что-то требуется подправлять, улучшать. Можно сделать вывод, что у Петербурга появился такой замечательный многофункциональный объект. Мы получаем целый спортивный кластер на Крестовском острове. Там будет новая станция метро, пешеходный мост, велотрек, гостиница, "Сибур-Арена", легкоатлетический манеж, парк аттракционов - прекрасная спортивно-рекреационная зона.

Сейчас полем занимаются агрономы "Зенита", а мы знаем, в каком состоянии газон на "Петровском". Их квалификация у нас вопросов не вызывает, план приведения поля в порядок полностью устроил ФИФА. Мы надеемся, что поле будет в идеальном состоянии.

По словам вице-премьера, в апреле стадион перейдет в управление "Зенита", матчи которого станут официальными тестовыми перед Кубком конфедераций.

- Сейчас идет приемка стадиона, и она делается в ускоренном режиме. Сложно сказать, будут ли аншлаги на первых матчах "Зенита" на арене, - сказал Мутко. - Матчи не "топовые", но и мы, и "Зенит" заинтересованы, чтобы были полные трибуны. Возможно, примем какие-то специальные билетные программы. Пока с "Зенитом" эту тему мы не обсуждали.