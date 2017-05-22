Виталий Мутко: "На "Крестовском" идет активная фаза замены газона"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что подготовка к Кубку конфедераций-2017 идет по графику. Однако, по его словам, есть проблема на новом стадионе в Петербурге – сейчас там идет активная фаза замены газона, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Исполком рабочий, связанный прежде всего с итогами чемпионата России и других внутренних соревнований. Подвели итоги, теперь все нам уже не мешает отмечать тем, кому положено, огорчаться кому-то и бороться в стыковых матчах. Утвердили также итоги Кубка России, рассмотрели базовые регламенты этих турниров на будущий год.

Вкратце рассмотрели подготовку к Кубку конфедераций, главный тренер проинформировал по подготовке главной команды. Все находится в пределах графиков, 2 июня мы должны передать спортивную инфраструктуру оргкомитету.

Проблемным на сегодня является "Крестовский" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет активная фаза замены газона, у нас был вариант газона, который выращивался за пределами Санкт-Петербурга. Надеемся, до 2-го числа эта работа будет завершена.

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