Виталий Мутко: "Мы, в целом, готовы к проведению Кубка конфедераций"

После заседания оргкомитета "Россия-2018" на стадионе "Санкт-Петербург" вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке к Кубку конфедераций.

– Сегодня мы обсудили весь ход подготовки к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Еще раз убедились, что работаем одной командой с ФИФА. У нас понятное и правильное движение вперед. Работа России и ФИФА дает серьезные результаты. Мы, в целом, готовы к проведению Кубка конфедераций. Все основные мероприятия завершили. Готовы все четыре стадиона, они введены в эксплуатацию, начинают принимать тестовые мероприятия. Во всех городах – Москве, Петербурге, Казани и Сочи подготовлены 12 тренировочных площадок, готовы места для размещения команд. Подписаны все соглашения. Никаких вопросов не возникает. Создана впечатляющая волонтерская программа. Конкурс был 12 человек на место. Сейчас начали работу по подготовке волонтеров для ЧМ. Люди из 190 стран мира изъявили желание стать волонтерами. Проведена работа по другим сервисам. Ввели новый вид документа – паспорт болельщика. Открыты все зоны по их выдаче. Идет активная работа по их внедрению. В них будет элемент безвизового въезда в Россию. До 2 июня вся инфраструктура будет передана в ведение оргкомитета, и он будет управлять вместе с ФИФА всем процессом, – сказал Мутко. (Сергей ЯРЕМЕНКО)