Виталий Мутко: "Купили права на Кубок конфедераций, но нужно еще на чемпионат мира"

Вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко, прибывший в Австрию на тренировку сборной России, подтвердил информацию о покупке прав на трансляцию Кубка конфедераций, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Вместе с главой РФС прилетел и генеральный директор организации Александр Алаев. Планируется, что он отправится с ней в Будапешт на товарищеский матч против Венгрии.
– Вы сейчас разговаривали со Станиславом Черчесовым. О чем?
– Мы говорим с ним каждый день. О том, как тренировка, как обстановка...
– Сегодня Россия купила права на Кубок конфедераций. 120 миллионов евро.
– Меньше. Но это пока только Кубок конфедераций. Нам еще чемпионат мира предстоит купить.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Виталий Мутко
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- РФС
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
- Александр Алаев
Сруль Наумович Опёздолов
> Сегодня Россия купила права на Кубок конфедераций. 120 миллионов евро. – Меньше. Но это пока только Кубок конфедераций. Нам еще чемпионат мира предстоит купить. ///// А самое весёлое будет впереди. Аборигенов развели на строительство стадионов, затем развели на бабки за право посмотреть по телевизору, что на этих стадионах будет, но основное веселье начнётся, когда ЧМ закончится и эти гигантские никому не нужные сооружения надо будет содержать. Посмотрите фото, что с этим добром стало в Бразилии и Греции, например, это то ещё ярмо.
14:53