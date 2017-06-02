Виталий Мутко: "Купили права на Кубок конфедераций, но нужно еще на чемпионат мира"

Вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко, прибывший в Австрию на тренировку сборной России, подтвердил информацию о покупке прав на трансляцию Кубка конфедераций, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Вместе с главой РФС прилетел и генеральный директор организации Александр Алаев. Планируется, что он отправится с ней в Будапешт на товарищеский матч против Венгрии.

​– Вы сейчас разговаривали со Станиславом Черчесовым. О чем?

– Мы говорим с ним каждый день. О том, как тренировка, как обстановка...

– Сегодня Россия купила права на Кубок конфедераций. 120 миллионов евро.

– Меньше. Но это пока только Кубок конфедераций. Нам еще чемпионат мира предстоит купить.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).