Виталий Мутко: "Кубок конфедераций-2017 в финансовом плане РФС не поможет"

Вице-премьер РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что Кубок конфедераций не поможет в финансовом плане РФС, но стимулирует развитие туризма в городах-организаторах турнира. Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Поможет ли Кубок конфедераций-2017 сборной России и РФС в финансовом плане? Нет. Но может помочь городам-организаторам, если мы правильно научимся считать доходы от туризма, – цитирует ТАСС Мутко. – Будут задействованы до 53 направлений экономики. Сегодня доля туризма в ВВП – 3,4 процента. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы Кубок конфедераций дал Казани еще большую популярность и узнаваемость. Надеюсь, так же будет и с другими городами.