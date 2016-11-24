Виталий Мутко: "Казань готова к проведению жеребьевки Кубка конфедераций"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Казань готова к проведению жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится 26 ноября. Ранее была утверждена процедура турнира и регламент, который вступает в силу незамедлительно, при условии одобрения Советом организации 10 января 2017 года.

- Все готово, город обладает колоссальным опытом проведения спортивных событий, - приводит ТАСС слова Мутко. - Проживание, гостиницы, коммуникации есть. Все спортивные объекты приспособили под соответствующие события. Здесь (в Центре бадминтона. - Прим. "СЭ") будет работать медиа-центр, а академия тенниса, где будет проходить жеребьевка, станет футбольным центром мира.

Практически все готово, сейчас будет проходить репетиция церемонии, поэтому каких-то проблем не вижу. Все очень хорошо сработали единой командой. Большая совместная работа проведена федеральными органами исполнительной власти, федеральных структур, правительства Республики Татарстан. Надеюсь, мы покажем прекрасные возможности России в проведении крупных событий, это будет запоминающая жеребьевка.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Россия, Германия, Чили и Португалия - в одной корзине при жеребьевке Кубка конфедераций-2017