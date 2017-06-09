Виталий Мутко: "К Черчесову нет вопросов"

Глава РФС Виталий Мутко после контрольного матча Россия - Чили (1:1) подчеркнул, что в национальной команде хороший микроклимат. По его словам, к главному тренеру россиян Станиславу Черчесову, который серьезно работает, нет никаких вопросов.

- Станислав Черчесов останется в сборной не зависимо от результата на Кубке конфедераций? - вопрос Мутко.

- Что мы все дергаемся? Тренер серьезно работает, к нему нет каких-либо вопросов. В команде хороший микроклимат. Посмотрите, мы сегодня Рому поддержали (Зобнина. - Прим. "СЭ"). Это командная инициатива. Так что думаю, что все нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру - Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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