Виталий Мутко: "Газон стадиона на Крестовском острове будет идеально готов к Кубку конфедераций"

Вице-премьер Виталий Мутко не сомневается, что газон стадиона на Крестовском острове будет идеально готов к проведению Кубка конфедераций, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам руководителя, на постройку арены не понадобится дополнительных средств.

Ранее сообщалось, что грунт на арене был заражен фитопатогенными грибами.

- Работы все завершены, газон сейчас приводят в порядок, - сказал Мутко. - То, что он будет к Кубку конфедераций идеальным, у меня даже сомнений нет. Сейчас с точки зрения строительства дополнительных денег не нужно. Выделены средства на создание инфраструктуры безопасности.

Сейчас идет работа по созданию временной инфраструктуры стадиона и наладка системы. На сегодня стадион принят, свидетельство собственности получено, сегодня получили сертификат соответствия. Остается паспорт безопасности.