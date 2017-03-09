Виталий Мутко: "ФИФА осталась довольна ходом подготовки России к Кубку конфедераций"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что представители Международной федерации футбола (ФИФА), которые на прошлой неделе посетили все четыре города, которые примут матчи Кубка конфедераций, остались довольны подготовкой к турниру. Первенство пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- Если говорить по-крупному, то они остались удовлетворены ходом подготовки к Кубку конфедераций, каких-то глобальных проблем они не увидели, - приводит ТАСС слова Мутко. - Транспортная инфраструктура и аэропорты в этих четырех городах полностью готовы. Места проживания - 30 гостиниц - все готовы, подписаны соглашения. Команды уже распределены по гостиницам, они уже знают, где будут жить.

Арендована штаб-квартира ФИФА - это гостиница "Астория", штаб-квартира судей - это "Гранд Отель Европа". Все 12 тренировочных площадок находятся в высочайшей степени готовности, они все их объехали. Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, эти все вопросы решены.