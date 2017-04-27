Виталий Мутко: "Если человек аккредитован на Кубок конфедераций - он должен приехать и освещать Кубок конфедераций"

Вице-премьер РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко призвал не обращать внимания на заявление немецкой газеты Bild о ее намерении бойкотировать Кубок конфедераций, если не будут изменены правила – при получении аккредитации журналист сможет писать только о Кубке конфедераций и связанных с ним событиях. Мутко напомнил, что правила освещения Кубка конфедераций в СМИ установлены не Россией, а ФИФА.

– Мы в плане аккредитации ничего нового не придумали, – цитирует "Интерфакс" Мутко. – Кубок конфедераций проводит ФИФА. Есть регламенты, которые не нами установлены. Если человек получает аккредитацию на Кубок конфедераций – он должен приехать и освещать Кубок конфедераций. Если он хочет освещать политические события или обстановку в РФ – есть в МИД специальная аккредитация, приезжай, хоть куда поезжай, мы открытая страна, освещай, что хочешь.