Виталий Мутко: "Эксплуатация стадиона "Санкт Петербург" будет стоить 400 миллионов рублей в год"

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что сумма эксплуатационных расходов на стадион "Санкт Петербург", по данным городской администрации, составит около 400 миллионов рублей в год. В июне и июле 2017 года на арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Летом 2018 года стадион примет игры чемпионата мира.

- Сложно пока сказать, какой будет величина эксплуатационных расходов, - приводит ТАСС слова Мутко. - Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.

Первый матч на стадионе, вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей, состоится 22 апреля, начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом".