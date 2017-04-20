Виталий Мутко: "Эксплуатация стадиона "Санкт Петербург" будет стоить 400 миллионов рублей в год"

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что сумма эксплуатационных расходов на стадион "Санкт Петербург", по данным городской администрации, составит около 400 миллионов рублей в год. В июне и июле 2017 года на арене пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Летом 2018 года стадион примет игры чемпионата мира.
- Сложно пока сказать, какой будет величина эксплуатационных расходов, - приводит ТАСС слова Мутко. - Город заявил, что это примерно 400 миллионов рублей в год. Но ведь концепция устроена так, что он уже сейчас начнет потихоньку отрабатывать деньги.
Первый матч на стадионе, вместимость которого составляет около 68 тысяч зрителей, состоится 22 апреля, начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом".
alex505
больше ляма в день.....нормальна так.
20:27
karwin
Понимающий 100 3-х комнатных квартир для детей-сирот и молоых семей в год... В регионах... В трубу!!!!!! 20:01__________ Почему же в трубу? Столько народу Распил-арена уже осчастливила! Она и дальше будет выполнять свою важную социальную функцию!))
20:12
Понимающий
100 3-х комнатных квартир для детей-сирот и молоых семей в год... В регионах... В трубу!!!!!!
20:01
КирпичИнвест
-Ботаникум- Например, на Кубок Конфедераций билеты от 10 000. Если 80 тыс.мест то выхлоп 800 млн. И это за 1 матч! Оттуда и могли бы брать. Но ведь растащат по карманам, падлы...
19:36
Армеец-сибиряк
все-таки они на нем собрались еще и летать))
19:35
баламошка
Каждый день эта цифра будет расти. Меньше, чем на лярд евро чинуши не согласятся. Им детей кормить нечем.
19:29
Ботаникум
И из чьего кармана будут "браться" эти 400 миллионов???? "Потихонечный" ты наш Виталя.......
19:19