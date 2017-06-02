Виталий Мутко: "Дзюба должен заняться своим здоровьем"

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не может тренироваться и выкладываться в полную силу. По его словам, футболисту необходимо заняться своим здоровьем. Ранее стало известно, что 28-летний форвард пропустит Кубок конфедераций по состоянию здоровья.

– Артем не может играть максимально, если он в таком состоянии, то ничего уже не сделаешь, здоровье есть здоровье, – приводит ТАСС слова Мутко. – Конечно, лучше, когда есть конкуренция, когда больше выбор игроков, но так сложилось. Но у нас есть команда, она продолжает готовиться. Будем работать.

Он профессиональный спортсмен и сейчас не имеет возможности играть на максимальном уровне. Ему сейчас надо заниматься здоровьем. Команда готовится к старту Кубка конфедераций, работаем с теми, кто в оптимальном состоянии здоровья, для этого и приглашали футболистов на сбор.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России