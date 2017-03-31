Виталий Мутко: "Доложим ФИФА о полной готовности к Кубку конфедераций 24 апреля"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что 24 апреля ФИФА будет доложено о полной готовности России к Кубку конфедераций-2017. Турнир пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля.

- 24 апреля состоится заседание с участием совета ФИФА и оргкомитета в Петербурге. Там будет доложено об абсолютной готовности по всем четырем городам, - цитирует ТАСС Мутко. - Все, что нужно, готово. Никаких проблем я не вижу. Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет.