13:44 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Доложим ФИФА о полной готовности к Кубку конфедераций 24 апреля"

0
0
0
0

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что 24 апреля ФИФА будет доложено о полной готовности России к Кубку конфедераций-2017. Турнир пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля.

- 24 апреля состоится заседание с участием совета ФИФА и оргкомитета в Петербурге. Там будет доложено об абсолютной готовности по всем четырем городам, - цитирует ТАСС Мутко. - Все, что нужно, готово. Никаких проблем я не вижу. Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4142271

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...