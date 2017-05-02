Виталий Мутко: "Бюджет стадиона в Санкт-Петербурге находится в ценовом диапазоне с "Уэмбли"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что бюджет стадиона в Санкт-Петербурге не стал высоким. Он отметил, что стоимость пришлось понизить, и сейчас она находится в ценовом диапазоне с лондонским "Уэмбли". В конце января сообщалось, что сметная стоимость строительства стадиона составляет 41,712 миллиарда рублей.

– Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит, так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высоко технологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне "Уэмбли". Когда Россия получила чемпионат мира, пришлось взять стройку под свой надзор.