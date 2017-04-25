Виталий Мутко: "Билетная программа Кубка конфедераций в целом находится в руках ФИФА"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как идет работа по продаже билетов к Кубку конфедераций. Он добавил, что церемония открытия состоится 17 июня на арене "Санкт-Петербург".

– Как идет работа по продаже билетов? Насколько успешно реализуются паспорта болельщиков?

– Билетная программа в целом находится в руках ФИФА. Сложно делать выводы сразу после открытия билетных центров. На данный момент проданы около 211 тысяч билетов. Будем следить за динамикой продаж с открытием центров. Паспорта болельщиков пока отстают по продажам. Будем усиливать их продвижение, объяснять людям, что это такое. К Кубку конфедераций появятся дополнительные места выдачи паспортов болельщиков. Надеюсь, россияне будут более активно приобретать билеты. ФИФА пошла на введение четырех ценовых категорий. Одна из них только для российских граждан. Там очень взвешенная ценовая политика. Рассчитываем, что интерес вызовут не только матчи Россия – Португалия и Россия – Новая Зеландия, но и другие игры. В городах - хозяевах Кубка конфедераций планируем активизировать продажу билетов. Может быть, этот турнир находится в тени ЧМ, но он уникальный. Здесь играют только чемпионы – континентов и мира и хозяева турнира. Это топовое соревнование. Здесь будут выступать звезды и лучшие сборные.

– Расскажите о месте и деталях церемонии открытия Кубка конфедераций.

– 17 июня. Стадион "Санкт-Петербург. В 16:00. Детали церемонии раскрывать не будем. Она пройдет в чаше стадиона, с этим есть небольшие сложности.

(Слово берет Алексей Сорокин): Деталей по понятным причинам мы раскрыть не можем. Приходите и увидите сами. (Сергей ЯРЕМЕНКО)