Виталий Мутко: "6 сборов национальной команды - это маловато"

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову должно хватить товарищеских матчей с Катаром и Румынией для понимания, на кого из игроков специалист может опираться. По словам президента РФС, контрольные встречи, которые команда проведет в марте 2017 года, станут не пробой пера, а конкретной подготовкой к Кубку конфедераций.

- Две ключевые игры - с Катаром и Румынией - будут нужны Черчесову для окончательного понимания, на кого он может опираться, - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный вопрос". - Мартовские товарищеские встречи будут уже не пробой пера, а конкретной подготовкой к Кубку конфедераций-2017. По сути дела, у Черчесова осталось всего 6 сборов - это маловато. Мы должны трезво оценивать свои возможности. Знаем всех игроков, круг кандидатов очерчен. Выбираем в основном из 60 россиян, играющих в РФПЛ. Здесь важно не только качество игры, но и самоотдача игроков, видение футбола, которое предлагает тренер. Порой даже игрок высокого уровня не может помочь сборной, потому что не хочет себя утруждать.