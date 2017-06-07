Виктор Васин: "Думал, что Джикию сравнили с медведем. Ну, из-за бороды"

Защитник сборной России Виктор Васин отметил, что в сборной Чили собраны настоящие звезды. По его словам, в российской команде есть перспективные футболисты, которые в будущем могут проявить себя.
– Не такие раскрученные, но перспективные – есть, – цитирует Васина официальный сайт РФС. -В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить с командами нашего чемпионата.
– Вам как защитнику будет тяжело действовать против топ-футболистов.
– Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать им пространства. Только командной игрой им можно противостоять.
– Джикия недавно сказал, что мы должны побеждать на Кубке конфедераций. Комбров только что с одноклубником согласился.
– Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок Конфедераций. Все одинаково хотят выиграть.
– Игрок сборной Венгрии Мартон Эппель сравнил вас с медведем. Как отреагировали на это?
– Отнесся с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию. Ну, из-за бороды.
– Уже успели сыграться с партнерами по обороне – Кудряшовым и Джикией?
– Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока устанвоки пока не давал, у нас есть еще два дня до игры.
9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Дополнительная информация
- Виктор Васин
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)