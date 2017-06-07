Виктор Васин: "Чилийцы играют в клубах, которые с российскими не сравнить"

Защитник сборной России Виктор Васин отметил, что игроки сборной Чили играют в клубах, которые не сравнить с российскими. Он также добавил, что у него уже есть взаимопонимание с защитниками Георгием Джикией и Федором Кудряшовым.

– Чили – очень серьезный соперник, – отметил Васин. - Люди там играют в клубах, которые с российскими не сравнить. Нам нужно сыграть организованно. Наш шанс – именно в командной игре.

На Кубке конфедераций мы должны стремиться к максимальному результату. В тройке с Джикией и Кудряшовым у нас уже есть взаимопонимание. (Филипп ПАПЕНКОВ)

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

