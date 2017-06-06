19:37 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Видаль присоединился к сборной Чили

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль присоединился к сборной Чили, передает корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник сборной России по контрольному матчу, ранее заселилась в Москве. Южноамериканцы прибыли в отель без Видаля и нападающего Алексиса Санчеса. Последний должен приехать в расположение сборной в среду. 

Также в составе делегации отсутствовал форвард Эдуардо Варгас из мексиканского "Тигре". На групповом турнире Кубка чилийцы встретятся с командами ГерманииАвстралии и Камеруна.

Матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили

 

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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