16:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Вибрация поля на "Крестовском" устранена

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью "СЭ" отметил, что все требования ФИФА по устранению высокого уровня вибрации газона стадиона "Крестовский" выполнены. Арена была сдана в конце декабря, в этом году она примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на ней пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место, а также три игры группового турнира и четвертьфинал Euro-2020.

– Устранена ли вибрация стадиона?

– Начну с того, что в мире не существует нормативов вибрации. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого мы взяли жесткий стандарт – стадиона "Петровский". После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла было доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, требовалось подвесить поле в стационарном положении на домкратах (всего их около семисот). Эти работы завершаются.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (улыбается) Наши стандарты выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Новоуепинни

Икона до сих пор подпрыгивает

19:13

Новоуепинни

"После этого инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле" ----------- телепатия чтоле, Марс атакуе?

19:12

механик39

Что , опять всех "переиграли " ???

18:44

spartak-msk

Режим вибро отключен. Увидим посомтрим. Вот смеху будет если это только все слова

17:47

Производственник

свинья по немецки существительное среднего рода Das Schwein а с арктиклем Der свинья нетрадиционной ориентации

17:12

изсибири

Я путаю, или Мутко уже один раз отчитывался, что вибрация устранена?

17:05

изсибири

Ну слава богу, а то там скоро надо будет лазерное шоу проводить!!!!

17:05

Der schwein

Наверняка ещё попросят из пенсионного фонда лярдов 10 )))

16:59

King's Bounty IIII

А что трете ???

16:55

konoval

Слава Богу! На это уже больше не потребуется дополнительного финансирования.

16:47

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