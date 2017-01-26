Вениамин Кондратьев: "Фишт" не должен быть муляжом"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сочинский стадион "Фишт" готов на 95 процентов. Арена, на которой прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014, реконструируется к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Первый матч на "Фиште" пройдет 28 марта - в товарищеском поединке встретятся Россия и Бельгия.

- Готовность 95 процентов, но оставшиеся пять важны – это коммуникации, - цитирует официальный сайт администрации региона Кондратьева. - Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно, и если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца – за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность.

Это безопасность, продиктованная жизнью. Здесь будут люди со всего мира. Обеспечить антитеррористическую защищенность – одна из первостепенных задач.

Вице-губернатор Николай Долуда сообщил, что с 1 марта в интернете начнется продажа билетов на матч России с Бельгией.

"Фишт" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал, а также три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.