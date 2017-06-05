"Ведомости": российские телеканалы купили права на Кубок конфедераций за 4 миллиона евро

Российские телеканалы договорились о приобретении прав на Кубок конфедераций, сообщают "Ведомости". Они смогли выкупить права за 4 миллиона евро только на этот турнир. Ранее организаторы хотели продать права на Кубок конфедераций вместе с чемпионатом мира-2018.

Также сообщается, что чемпионат мира будет показан на трех телеканалах. За права они согласны заплатить не более 37 миллионов евро. Переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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