Валерий Непомнящий: "Сборная Камеруна изменится к Кубку конфедераций"

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий выразил мнение, что команда приедет на Кубок конфедераций-2017 в более сильном составе, чем на Кубок Африки. Накануне камерунцы, выступавшие без ряда лидеров, выиграли континентальное первенство, одолев в финале Египет (2:1).

- Думаю, к Кубку конфедераций команда изменится, - цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. - В сборную приедут те, кто не захотел или не смог поехать на Кубок африканских наций сейчас. Ну и мотивация будет совсем другая: проявить себя на мировом уровне, набраться сил в преддверии решающих матчей квалификации на чемпионат мира. Камерунцы всегда славились тем, что игроки хорошо технически оснащены. Когда они готовы функционально - это грозная сила.

Для Африки это вполне нормально, когда не очень звездный состав добивается успеха. Чем меньше звезд, тем меньше у них претензий к тренерам и руководству, и тем легче работать. Сами по себе камерунские игроки очень приличного уровня, но вот организовать их - одна из серьезнейших проблем. Непросто было работать с Роже Милла. Не всем удавалось найти общий язык со звездами. Когда такой лидер, как тот же Самюэль Это'О, живет интересами команды, то все скандалы возникают как раз из-за этого. Он борется за команду вне поля, но вот сил на борьбу на поле хватает не всегда, не всегда получается отдаваться игре.

Камерун стал последним, восьмым, участником Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Африканцы сыграют в группе с Чили, Австралией и Германией.