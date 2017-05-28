Валерий Непомнящий: "Лужники" восхищают своей солидностью"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий остался впечатлен обновленным стадионом "Лужники". Он отметил, что арена, реконструированная к чемпионату мира-2018, его восхищает.

– "Лужники" восхищают своей солидностью! – сказал Непомнящий. – Интересно теперь посмотреть, как здесь будут играть в футбол. Я уже видел практически все новенькие арены, построенные в последнее время. "Лужники" по праву являются главным стадионом России. Со старой ареной не сравнить – внутренние убранства стали роскошными, трибуны стали ближе к полю. Это важно для болельщиков. Старые "Лужники" вспоминаю с ностальгией, много интересного со мной там происходило. (Сергей АСТАХОВ)

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