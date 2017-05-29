Валерий Карпин: "Сборная России обязана доходить до полуфинала Кубка конфедераций"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о перспективах сборной России на предстоящем Кубке конфедераций-2017. Он выразил уверенность, что команде Станислава Черчесова по силам дойти до полуфинала турнира.

– Если говорить абстрактно, страна, принимающая Кубок конфедераций, должна играть в финале, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор". – Если говорить конкретно о сборной России – обязаны доходить до полуфинала.

Задачи на сборе? Сезон только закончился. Физически подтягивать никого не надо. Работать над тактикой и стандартами.