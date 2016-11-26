Валерий Карпин: "Кубок конфедераций - непонятно что, непонятно для чего"

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин скептически отнесся к Кубку конфедераций. Сегодня в Казани состоялась жеребьевка турнира 2017 года. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

- Кубок конфедераций для меня - это непонятно что, непонятно для чего, - сказал Карпин в эфире программы "Все на матч!". - Те же немцы сказали, что приедут молодежным составом. Для нашей команды это контрольные матчи, для всех остальных - товарищеские.