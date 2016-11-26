20:10 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Валерий Карпин: "Кубок конфедераций - непонятно что, непонятно для чего"

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Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин скептически отнесся к Кубку конфедераций. Сегодня в Казани состоялась жеребьевка турнира 2017 года. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

- Кубок конфедераций для меня - это непонятно что, непонятно для чего, - сказал Карпин в эфире программы "Все на матч!". - Те же немцы сказали, что приедут молодежным составом. Для нашей команды это контрольные матчи, для всех остальных - товарищеские.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (13)
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liud

карпин ниизвестно кто и не известно для кого.дебил. пардон не смог сдержатся. весь сказ.

21:32

arminV

Поддерживаю Карпина

21:17

П_о_в_а_р

В каклостании не понимаю зачем ватанам Кубок конфедераций и отопление в домах.

21:15

Сосед дворовского тренера

Непонятно ЗАЧЕМ, в конкретно НЕВНЯТНОЙ СТРАНЕ...

21:01

Dinamo2355

отлично сказал, как бы негативно я к нему не относились.

20:50

foreverCSKAforever

Все зависит от выступления сборной. Если что-то выиграем, то важнейший с турнир с сильнейшими командами мира. Если все прококорим, то обычные контрольные матчи, где результат не важен.

20:50

NRG

Согласен с Валерием полностью,всегда режет правду-матку!!!

20:49

механик39

Возможно сборная России дойдет до финала Кубка ,потом после не выхода из группы на ЧМ 2018 года можно будет сказать ,что все силы потратили и перегорели на Кубке конфедерации .

20:48

Veg Sneggi

интервью непонятно с кем, непонятно для чего.

20:45

regjy

Всё правильно сказал!

20:38

РусланИ

в подгруппе нет Германии, нет Чили. Можно выйти из группы.

20:36

Kupservas

Самое главное, понятно для кого. Определить наша сборная вообще что-нибудь сможет?...

20:30

ur-ur

Чего уж Карпуха так? В 2013 году в Бразилии на КК сильнейшие составы были и зарубы шли серьёзные. Кубок Конфедераций - третий по значимости турнир для сборных после ЧМ и чемпионата своего континента.

20:24

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