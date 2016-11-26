Валерий Карпин: "Кубок конфедераций - непонятно что, непонятно для чего"

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин скептически отнесся к Кубку конфедераций. Сегодня в Казани состоялась жеребьевка турнира 2017 года. Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
- Кубок конфедераций для меня - это непонятно что, непонятно для чего, - сказал Карпин в эфире программы "Все на матч!". - Те же немцы сказали, что приедут молодежным составом. Для нашей команды это контрольные матчи, для всех остальных - товарищеские.
liud
карпин ниизвестно кто и не известно для кого.дебил. пардон не смог сдержатся. весь сказ.
21:32
arminV
Поддерживаю Карпина
21:17
П_о_в_а_р
В каклостании не понимаю зачем ватанам Кубок конфедераций и отопление в домах.
21:15
Сосед дворовского тренера
Непонятно ЗАЧЕМ, в конкретно НЕВНЯТНОЙ СТРАНЕ...
21:01
Dinamo2355
отлично сказал, как бы негативно я к нему не относились.
20:50
foreverCSKAforever
Все зависит от выступления сборной. Если что-то выиграем, то важнейший с турнир с сильнейшими командами мира. Если все прококорим, то обычные контрольные матчи, где результат не важен.
20:50
NRG
Согласен с Валерием полностью,всегда режет правду-матку!!!
20:49
механик39
Возможно сборная России дойдет до финала Кубка ,потом после не выхода из группы на ЧМ 2018 года можно будет сказать ,что все силы потратили и перегорели на Кубке конфедерации .
20:48
Veg Sneggi
интервью непонятно с кем, непонятно для чего.
20:45
regjy
Всё правильно сказал!
20:38
РусланИ
в подгруппе нет Германии, нет Чили. Можно выйти из группы.
20:36
Kupservas
Самое главное, понятно для кого. Определить наша сборная вообще что-нибудь сможет?...
20:30
ur-ur
Чего уж Карпуха так? В 2013 году в Бразилии на КК сильнейшие составы были и зарубы шли серьёзные. Кубок Конфедераций - третий по значимости турнир для сборных после ЧМ и чемпионата своего континента.
20:24