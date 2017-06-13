Валентин Иванов встретился с игроками сборной России

Инструктор ФИФА, экс-арбитр Валентин Иванов провел встречу с игроками сборной России в преддверии Кубка конфедераций. В течение часа экс-глава Департамента судейства и инспектирования разъяснял игрокам нюансы новых веяний в правилах игры в футбол, а также отвечал на вопросы.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Сергей ЕГОРОВ)

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