19:47 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Валентин Иванов встретился с игроками сборной России

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Инструктор ФИФА, экс-арбитр Валентин Иванов провел встречу с игроками сборной России в преддверии Кубка конфедераций. В течение часа экс-глава Департамента судейства и инспектирования разъяснял игрокам нюансы новых веяний в правилах игры в футбол, а также отвечал на вопросы.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017

КОММЕНТАРИИ (1)
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Зря только час потратил. В пустую голову вбивались знания, но все впустую

20:16