14:11 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Вадим Тюльпанов: "Стадион в Сочи должны сдать в срок"

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Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года Вадим Тюльпанов заверил, что стадион "Фишт" должны сдать вовремя. Ранее сообщалось, что реконструкция арены в Сочи будет завершена к концу ноября.

- По Сочи я проблем не вижу, - приводит ТАСС слова Тюльпанова. - Нужно было увеличить число мест на трибунах. Срок сдачи - конец ноября, они должны уложиться.

Всего на реконструкцию стадиона предусмотрено более 3,8 миллиарда рублей. В Сочи к чемпионату также построят две тренировочные площадки, первыми поля опробуют участники Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3791834

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