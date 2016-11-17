Вадим Тюльпанов: "Санкт-Петербург примет Кубок конфедераций, несмотря на все проблемы"

Глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов подчеркнул, что Санкт-Петербург сможет провести Кубок конфедераций-2017, несмотря на все трудности. Ранее сообщалось, что на арене возникли проблемы с выкатным полем. У ФИФА возникли претензии по уровню вибрации газона.

- Мы решили в первую очередь осмотреть города, где пройдут матчи Кубка конфедераций, - цитирует ТАСС Тюльпанова. - Казань полностью готова, в Сочи мы были в октябре, думаю, там все будет готово. В Санкт-Петербурге мы были дважды - в июле и августе. На мой взгляд, Петербург примет Кубок конфедераций, несмотря на все проблемы.

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций. Кроме того, на нем пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.