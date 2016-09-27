В жеребьевке Кубка конфедераций-2017 примут участие 300 волонтеров

В Московском автодорожном институте состоялось межрегиональное совещание по волонтерской программе чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. В нем приняли участие руководители всех 15 волонтерских центров, глава департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова, руководитель управления по организации сервисов для зрителей Константин Бортничек и заместитель директора департамента Национального фонда подготовки кадров Александр Клягин.

Участники обсудили предварительные результаты регистрации волонтеров, а также намечены ближайшие этапы работы. Отмечается, что в жеребьевке Кубка конфедераций-2017, которая пройдет в Казани в ноябре 2016 года, примут участие 300 волонтеров.

Кроме того, оргкомитет "Россия-2018" провел совместный с Российской ассоциацией менеджеров круглый стол на тему корпортивного волонтерства.

- Мы видим, что сотрудники многих крупных компаний уже зарегистрировались как кандидаты в волонтеры чемпионата мира по футболу, но будет ли это частная история конкретного человека или корпоративная легенда, предстоит решить вам, - сказала Гомзякова. - Я бы очень хотела, чтобы наш проект стал неотъемлемой частью системной работы по развитию корпоративного волонтерства в России, чтобы бизнес мог оказать серьезное позитивное влияние на волонтерское движение в стране.