В заявке сборной России на Кубок конфедераций пятеро спартаковцев

Тренерский штаб сборной России, как сообщал "СЭ", определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017. Отметим, что большинство игроков национальной команды представляют "Спартак" - 5 человек, четыре футболиста были вызваны из "Ростова", по три - из ЦСКА, "Краснодара" и "Локомотива", по два - из "Зенита" и "Рубина" и один человек представляет тульский "Арсенал".
"Спартак" - 5 (Георгий ДЖИКИЯ, Илья КУТЕПОВ, Денис ГЛУШАКОВ, Дмитрий КОМБАРОВ, Александр САМЕДОВ)
"Ростов" - 4 (Федор КУДРЯШОВ, Александр ЕРОХИН, Александр БУХАРОВ, Дмитрий ПОЛОЗ)
ЦСКА - 3 (Игорь АКИНФЕЕВ, Виктор ВАСИН, Александр ГОЛОВИН)
"Краснодар" - 3 (Роман ШИШКИН, Юрий ГАЗИНСКИЙ, Федор СМОЛОВ)
"Локомотив" - 3 (ГИЛЬЕРМЕ, Алексей МИРАНЧУК, Дмитрий ТАРАСОВ)
"Зенит" - 2 (Юрий ЖИРКОВ, Игорь СМОЛЬНИКОВ)
"Рубин" - 2 (Руслан КАМБОЛОВ, Максим КАНУННИКОВ)
"Арсенал" - 1 (Владимир ГАБУЛОВ)
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
resifi
Я конечно понимаю что СЭ проспартаковское издание, но это уже слишком!!!!!
20:56
баламошка
shpasic баламошка, которых не было: Лунёв, Анюков, Дзюба и т.д.)////////////////Да! Именно эта сволота во всём и виновата!) Сталина на них нет!
20:35
shpasic
баламошка, которых не было: Лунёв, Анюков, Дзюба и т.д.)
20:34
Гетеродин
Слабейший состав сборной.
20:29
баламошка
shpasic ну, если провалимся на КК - понятно, кого винить!//////////////Согласен. Во всём, как обычно, будут виноваты бомжи.
20:28
shpasic
ну, если провалимся на КК - понятно, кого винить!
20:18
marksan
Из них, как минимум, двое блатных!
20:09