В заявке сборной России на Кубок конфедераций пятеро спартаковцев

Тренерский штаб сборной России, как сообщал "СЭ", определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017. Отметим, что большинство игроков национальной команды представляют "Спартак" - 5 человек, четыре футболиста были вызваны из "Ростова", по три - из ЦСКА, "Краснодара" и "Локомотива", по два - из "Зенита" и "Рубина" и один человек представляет тульский "Арсенал".

"Спартак" - 5 (Георгий ДЖИКИЯ, Илья КУТЕПОВ, Денис ГЛУШАКОВ, Дмитрий КОМБАРОВ, Александр САМЕДОВ)

"Ростов" - 4 (Федор КУДРЯШОВ, Александр ЕРОХИН, Александр БУХАРОВ, Дмитрий ПОЛОЗ)

ЦСКА - 3 (Игорь АКИНФЕЕВ, Виктор ВАСИН, Александр ГОЛОВИН)

"Краснодар" - 3 (Роман ШИШКИН, Юрий ГАЗИНСКИЙ, Федор СМОЛОВ)

"Локомотив" - 3 (ГИЛЬЕРМЕ, Алексей МИРАНЧУК, Дмитрий ТАРАСОВ)

"Зенит" - 2 (Юрий ЖИРКОВ, Игорь СМОЛЬНИКОВ)

"Рубин" - 2 (Руслан КАМБОЛОВ, Максим КАНУННИКОВ)

"Арсенал" - 1 (Владимир ГАБУЛОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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